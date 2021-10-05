الرئاسي يبحث آليات تفعيل المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، اليوم الثلاثاء، آليات تفعيل المؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية، لاسيما المؤسسة الأمنية لضمان أداء المهام الموكلة لها.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، التأكيد على دعم فروع الأجهزة الأمنية، والإدارات التابعة لوزارة الداخلية بكافة الإمكانيات، حتى تتمكن من أداء مهامها بكل مهنية، لضمان استتباب الأمن في المنطقة، ومدى جهوزيتها لتأمين الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم.

وأشاد المنفي بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لبسط الأمن في المنطقة الشرقية، وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون، وأكد دعم المجلس الرئاسي للوزارة التي يقع على عاتقها مهمة أمن المواطنين، والمحافظة على المؤسسات الحكومية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.