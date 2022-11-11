الرئاسي يبحث آليات حل أزمة الانسداد السياسي

عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الخميس، في العاصمة طرابلس، اجتماعاً مع عدد من رؤساء الأجزاب السياسية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع تركز حول مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.

وتناول الاجتماع أزمة الانسداد السياسي التي وصلت إليها البلاد مؤخرا، والجمود الذي خلفته لعدم توافق الأجسام السياسية للوصول إلى قاعدة دستورية تُمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وطالب رؤساء الأحزاب، المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته تجاه الوطن للوصول إلى الانتخابات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي، وأكدوا دعمهم الكامل للمجلس في كل الخطوات التي يتخذها لإنقاذ البلاد والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

من جانبه استعرض النائب موسى الكوني رؤيته لعودة العمل بنظام المحافظات مشيراً إلى أنه الحل الأمثل للأزمات التي تُعاني منها البلاد، ومنها أزمة الانسداد السياسي، موضحا أن اللامركزية ستبعد العاصمة عن الصراعات غير المبررة التي تشهدها، وجعلتها فريسة للطامعين في السلطة لوجود المؤسسات السيادية فيها.

هذا وأكد رؤساء الأحزاب دعمهم الكامل للعمل بنظام المحافظات لضمان استقرار العاصمة، وتطبيقها في كل المحافظات نظرا لأهميتها في القضاء على المركزية المقيتة التي انهكت الإدارة الليبية.