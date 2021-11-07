الرئاسي يبحث أسباب عدم وصول الوقود إلى الجنوب الليبي

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال اجتماعه، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، مع عمداء بلديات الجنوب، المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لمناطقهم، بحضور وزراء كل من الداخلية اللواء خالد مازن، المالية الدكتور خالد المبروك، الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير إدارة العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط خالد أوهيبة.

وشدد النائب على ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة البريقة، وطالب عمداء البلديات القيام بدورهم لمتابعة عمليات التوزيع من مستودع سبها النفطي إلى محطات الوفد لضمان وصوله إلى المواطنين.

من جهته أكد وزير الداخلية، جاهزية إدارة الدعم المركزي التابعة للوزارة، للاستمرار في تأمين قوافل نقل الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي، الذي سيقوم بدوره توزيع الوقود مع المحطات بالتنسيق مع عمداء البلديات ومديرات الأمن في المناطق.

من جانبه أعلن مدير العمليات بشركة البريقة، انطلاق قافلة صباح غد الاثنين تضم عدد (50) شاحنة وقود تحمل (مليون وستمائة ألف لتر)، وغاز الطهي من مستودع مصراتة، بواقع قافلتين كل أسبوع، وأكد الاستمرار في عملية التوزيع دون توقف بما يكفي احتياجات الجنوب.

هذا وطالب عمداء البلديات، بضرورة زيادة الكميات المخصصة لمناطقهم، لعدم كفاية الكميات الحالية الأمر الذي يسبب في استمرار أزمة الوقود، وأكدوا على ضرورة حلحلة الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات المواطنين في عديد المجالات، لاسيما القطاع الصحي.

بدورها أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بالجهود التي يبذلها عمداء البلديات للمطالبة بتوفير احتياجات مناطقهم والعمل على خلق تنمية مكانية لضمان استقرار الجنوب.

وفي نهاية الاجتماع، وجه النائب بتشكيل لجنة لمتابعة توزيع كميات الوقود على المحطات بالبلديات بالتنسيق مع شركات التسويق التابعة لوزارة الاقتصاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلام بالمجلس.