الرئاسي يبحث أوجه التعاون مع إيطاليا في عدة مجالات

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيني بوتشينو.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن اللقاء يأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش عضو المجلس خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مع السفير آخر المستجدات السياسة، والعسكرية، ولقاءات المغرب وجنيف.

وتطرق اللقاء إلى التعاون بين البلدين في عدة مجالات، متمثلة في المشاريع الاقتصادية، والتعليم، والمواصلات خاصة محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي والمشاريع المكملة له.