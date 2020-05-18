الرئاسي يبحث أوجه التعاون مع إيطاليا في كافة المجالات

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد حمزة، اليوم الاثنين، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وقدم السفير خلال اللقاء التهنئة بتحرير قاعدة الوطية العسكرية، وعودتها لحضن الوطن، موضحاً بأن أمن واستقرار إيطاليا من أمن واستقرار ليبيا، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

كما أشاد السفير الإيطالي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والنتائج التي حققتها لمنع الإصابة.

هذا وتناول اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية وملف الهجرة غير الشرعية، والخطوات العملية التي يجب اتخاذها لحل الملف بشكل نهائي وإيقاف تدفق المهاجرين من دول المصدر.

وأكد بوتشيني، على ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني، وفق مشاريع وإستراتيجيات ذات علاقة بالتنمية المكانية والمجتمعية.

من جانبه أعرب أحمد حمزة، عن امتنان حكومة الوفاق للدعم الذي تلقته من الحكومة الإيطالية في حربها ضد الإرهاب أثناء ملحمة البنيان المرصوص وإجهاض مشروع الدولة الإسلامية “داعش”، في سرت، وكذلك علاجها لجرحى البنيان، وإقامة المستشفى الميداني بمدينة مصراتة.

وأكد على ضرورة التنسيق بين المنظمات الأهلية الايطالية والدولية مع الجانب الليبي من خلال مفوضية المجتمع المدني .

وتم الاتفاق العمل على دعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل خلق أسس السلام المجتمعي لضمان استقرار ليبيا ودول حوض المتوسط.