الرئاسي يبحث أوجه التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الذي استلم مهامه مؤخراً خوسيه انطونيو ساباديل، أوجه التعاون بين البعثة وليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا ومسار المحادثات الحالية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتم التأكيد على توحيد كل المسارات التي تهدف لإجراء الانتخابات، ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية وفق مسارات” برلين”.

كما أكد الطرفان على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وتهيئة المناخ السياسي من أجل الاستفتاء على الدستور.

وتطرق اللقاء لاجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية تحت مظلة مؤتمر برلين، ودعمها لضمان استمرار تدفق النفط وعدم استغلاله في المساومات السياسية.

على صعيد آخر، بحث الدكتور عماري مع السفير آليات التعاون في مجال التعليم، والتأكيد على عودة الشركات الأوروبية لاستئناف أعمالها في ليبيا.