الرئاسي يبحث إجراءات استلام مطار طرابلس العالمي واستئناف الصيانة

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق د. محمد عماري زايد، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، الإجراءات المتخذة لاستلام موقع مطار طرابلس العالمي من قِبل وزارة المواصلات واستئناف العمل بمشروع صالة الركاب والمشاريع المكملة له.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مناقشة آليات توفير مستلزمات ومواد التعقيم لمطار معيتيقة بعد استئناف الرحلات الجوية منه وإليه مؤخراً، واستكمال مرحلة الصيانة، بحسب ما أفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

كما طلب وزير المواصلات من د. زايد التدخل في تسريع إجراءات وزارة المواصلات التي تحتاج اعتماد من المجلس الرئاسي.

من جانبه أكد عضو المجلس الرئاسي ضرورة ترتيب اجتماع خلال الأسبوع القادم يضم وزارت (الدفاع- الداخلية- المواصلات ورئاسة الأركان العامة)، وذلك للتنسيق من أجل تسليم موقع مطار طرابلس العالمي لوزارة المواصلات لتمكين المقاولين من استئناف العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشاريع الطارئة التي يحتاجها القطاع، ومنها إنشاء محطة ركاب جديدة في مطار مصراتة الدولي.