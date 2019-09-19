الرئاسي يبحث إجراءات التحول من المركزية إلى اللامركزية

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات محمد عماري زايد، الخميس ، بعضوي اللجنة وزيري الحكم المحلي ميلاد الطاهر، والعمل المهدي الورضمي.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسةالوزراء، أنّ اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، خُصِص لتقييم مخرجات منتدى «وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي» في ليبيا الذي اختتم أعماله بتونس مؤخراً، وكيفية تنفيذ توصياته والتواصل مع المنظمات الدولية الداعمة للتحول من المركزية إلى اللامركزية.

كما تم التأكيد على دور وزارة العمل خلال المرحلة القادمة لإسهامها في إعداد خطة لاستيعاب موظفي الدولة في مكاتب القطاعات التي ستنقل اختصاصاتها للمجالس البلدية، وإعادة تأهيلهم لممارسة المهام التي ستُوكل لهم في البلديات وفق الخطة الموضوعة لنقل الاختصاصات.