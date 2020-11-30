الرئاسي يبحث إمكانية دعم «إيني» الإيطالية لقطاع الكهرباء

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأثنين، مع مسؤولي شركة إيني لإيطالية للنفط والغاز.

وضم الاجتماع كل من المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ومدير عام إيني للموارد الطبيعية اليساندرو بوليتي، ومدير العلاقات لابو بيستلي، وحضر عن الجانب الليبي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة في مجال النفط والغاز، ومتابعة مشاريع الشركة في ليبيا وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار للمساهمة في انعاش الاقتصاد الليبي.

وبحث الاجتماع الخطوات المتخذة لاستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة، ومناقشة ما تم الاتفاق بشأنه في اجتماعات سابقة من إمكانية دعم شركة إيني لقطاع الكهرباء في ليبيا.