الرئاسي يبحث إنشاء مصفاة للغاز بالجنوب الليبي

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس،مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، وضع قطاع النفط، وإمكانية إنشاء مصفاة للنفط بالجنوب للمساهمة في توفير الوقود، والمحروقات، وخلق تنمية مكانية فيه.

واستعرض الوزير خلال اللقاء دراسة إنشاء خط غاز لتغذية محطة كهرباء أوباري من أحد الحقول القريبة منها.

بدوره شدّد الكوني على ضرورة الاهتمام ببرامج تنمية الموارد البشرية للرفع من كفاءة منتسبي قطاع النفط بالمنطقة الجنوبية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.