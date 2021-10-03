الرئاسي يبحث احتياجات بلديات الهلال النفطي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، وفداً من قبيلة المغاربة ببلديتي البريقة وخليج السدرة.

ويأتي اللقاء لبحث احتياجات بلديات الهلال النفطي، وتوفير الخدمات للمواطنين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وبحث اللقاء سُبل دعم مناطق وبلديات الهلال النفطي، والاهتمام بالبنية التحتية، وكافة الخدمات للمساهمة في التنمية المكانية المستدامة بهذه المناطق.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية أن تطلع كافة مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ متطلبات المواطنين المتعلقة بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بدورها إسوة بكل المدن والمناطق.

وأثنى وفدا بلديتي البريقة وخليج السدرة، على جهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، مؤكدين دعمهم للخطوات السياسية والاجتماعية للمجلس الرئاسي، من خلال المصالحة الوطنية، والوقف الدائم لإطلاق النار، واجراء الانتخابات في موعدها، وقيادة البلاد للسلام والاستقرار.