الرئاسي يبحث الأوضاع الأمنية في الزاوية والمنطقة الغربية

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش عبد الله اللافي، صباح اليوم اجتماعًا موسعا مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وضم الاجتماع كل من المحامي العام المستشار هشام احمودة، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس جهاز المخابرات الفريق حسين العائب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء البشير الأمين، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية اللواء دكتور صلاح النمروش، بحضور عميد بلدية الزاوية، ومدير الأمن بالمدينة.

ويأتي الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وشدد اللافي على ضرورة المجاهرة بالأمن، والقبض على المجرمين ومكافحة التهريب، والمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وكل مناطق ليبيا من أجل استتباب الأمن، وتحقيق الاستقرار

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمديرية أمن الزاوية، استعراض الأوضاع الأمنية بالمدينة، والمنطقة الغربية، والمشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية بالمديريات، وآليات دعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

بدوره أعلن المحامي العام عن تشكيل غرفة أمنية تضم الأجهزة الأمنية بالمدينة لرصد المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة من أجل بسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية.

وتم الاتفاق على ضرورة المجاهرة بالأمن واستتبابه داخل مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وتفعيل الغرفة الأمنية بأسرع وقت، بترصد المجرمين، والقبض عليهم بالتعاون بين الأجهزة الأمنية، وتسليمهم للجهات القضائية، وفتح الطريق العام، واستئناف خطوط سير توزيع الوقود، من شركة الزاوية لتكرير النفط.