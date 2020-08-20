الرئاسي يبحث الأوضاع الأمنية والخدمية في زليتن

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، وفد يضم ممثلي مدينة زليتن في مجلسي النواب والدولة والمجلس البلدي، ورئيس مجلس الحكماء بالمدينة.

ورحب السراج بالوفد وقدم لمحة عن مستجدات الأوضاع في البلاد، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود أمام تحديات المرحلة المقبلة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

من جانبهم تحدث أعضاء الوفد مؤكدين مساندتهم لما يتخذه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من إجراءات لتحقيق الاستقرار في البلاد.

من ناحية أخرى بحث اللقاء الأوضاع الأمنية والخدمية في زليتن.

كما تطرق اللقاء إلى سُبل حلحلة المختنقات التي تواجه عدد من المرافق.

وبحث اللقاء أيضاً، مشكلة الكهرباء ومسألة طرح الأحمال وضرورة التزام الجميع بعملية توزيعها بشكل عادل وحتى لا يتحمل سكان بعض المناطق الأعباء دون غيرهم، وفقاً للمجلس الرئاسي.

