الرئاسي يبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد

عقد رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، اجتماعاً اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس، مع أعضاء مجلس الدفاع وبسط الأمن.

ويأتي الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

ويضم المجلس رئيس الأركان العامة، فريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة فريق حسين العائب، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ورئيس أركان القوات البرية لواء الفيتوري غريبيل ورئيس جهاز الأمن الداخلي لواء لطفي الحراري.

وفي سياقٍ ذي صلة، اجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المديريات لواء بشير أبوالقاسم الأمين، اليوم الاثنين، مع رجب قدمور المحامي العام الزاوية، وعميد ميلود محمد عطية مدير مكتب مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، وعميد أشرف الحراري رئيس قوة دعم المديريات المنطقة الغربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية وتوحيد الجهود في تنفيذ الأوامر الصادرة من النيابة العامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

في غضون ذلك، أكّد المجلس البلدي الزاوية على ضرورة الجاهزية والاستعداد التام لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المدينة.

وحمّل المجلس البلدي الزاوية في بيان وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الأمنية مسؤولياتهم الكاملة في بسط الأمن وحماية المواطن وممتلكاته.

وتابع المجلس البلدي الزاوية أن الوضع الأمني يشهد تردي كبيرا، وصل إلى حد التصفية الجسدية والقتل العمد، مشيرا إلى أنّه يراقب الوضع عن كثب.