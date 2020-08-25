الرئاسي يبحث التعاون مع مؤسسة «جونز» الأمريكية للاستشارات الأمنية والعسكرية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء الثلاثاء، وفد مؤسسة “جونز” الأمريكية للاستشارات الأمنية والعسكرية، برئاسة الجنرال شك والد، ويضم الجنرال توم والدهاوسر وعدد من كبار مسؤولي المؤسسة.

وحضر عن الجانب الليبي مستشار الرئيس للأمن القومي، ووكيل وزارة الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورؤساء أركان القوات البرية والجوية والبحرية وحرس الحدود، وآمرو المناطق العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز المخابرات وأعضاء لجنة الدراسة والتقييم.

وتحدث السراج خلال الاجتماع عن ما توليه حكومة الوفاق الوطني من أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات العسكرية والأمنية الليبية وفق أحدث المعايير الدولية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

واستعرض رئيس المجلس الرئاسي جملة من التوجهات والإجراءات لتحقيق ذلك تشمل الاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية مثل مؤسسة “جونز” الأمريكية.

هذا وناقش الاجتماع رؤية وتصوراً مشتركاً لبرامج بناء القدرات لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر ودحر تنظيمات الإرهاب والتطرف.

كما بحث الاجتماع آليات التنسيق بين مؤسسة “جونز” والمؤسسات الأمنية والدفاعية الليبية.