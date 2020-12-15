الرئاسي يبحث التعاون مع مالطا في مجال التعليم

اجتمع عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، أمس الاثنين، مع وفد مالطي، ضم وزير الشؤون الخارجية والأوروبية إيفارست بارتولو، ووزير التعليم جوستن كاروانا، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية كريستوفر كوتاير، ووكيل وزارة التعليم الدكتور فراتسيس فابري، والبروفيسور جيمس كاليا المدير التنفيذي لجامعة مالطا للفنون والتقنية، بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام ورئيس جامعة طرابلس ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي عن د.عماري تأكيده، رغبة ليبيا في توطيد علاقات التعاون مع الجانب المالطي في مجال التعليم، مشيراً إلى أن معهد تاجورني بمالطا هو استثمار ليبي مهم، موضحاً أنه سيتم تشكيل فريق فني من الوزارة لتفقد أوضاعه الفنية واللوجستية للاستفادة منه في تعليم اللغة الإنجليزية، واللغة العربية والبرامج التعليمية المشتركة.

كما أكد الوزير على وجود الأساس القانوني للعمل المشترك في مجال التربية والتعليم وهو الاتفاقية الليبية المالطية المشتركة الموقعة في عام 2010م، وكذلك رغبة الطرفين في التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتربية والتعليم وكذلك الاتفاقية بين جامعة طرابلس والجامعة المالطية.

من جانبه قدم وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام ما يواجهه معهد تاجورني من إشكاليات إدارية وقانونية، والمساعي المبذولة لحلحلتها، منوها إلى أهمية تسهيل تراخيص المزاولة للمعهد، وإلغاء الضريبة المضافة التي يدفعها المعهد وضريبة الدخل التي يدفعها العاملون به.

وأفادت وزير التعليم المالطية جوستن كاروانا، أن بلادها تمتلك الخبرات الكافية لتدريس اللغة الإنجليزية لليبيين في معهد تاجورني، الذي يمتلك الإمكانيات اللازمة للتدريس.

من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفارست بارتولو أن بلاده تتوق للتعاون مع ليبيا وفتح آفاق جديدة في مجال التعليم الذي يعتبر أجود أنواع السلاح، مما يزيد في زيادة أواصر التعاون بين البلدين.

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم خلال الفترة القادمة، والبدء الفعلي في تقديم تسهيلات التأشيرة للطلبة الليبيين بعد استئناف عمل السفارة المالطية خلال الفترة القادمة، وعودة خطوط الطيران بين ليبيا مالطا وفق ما يتم الاتفاق عليه مع وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني.