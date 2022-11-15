الرئاسي يبحث الدعم الإفريقي لمشروع المصالحة الوطنية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو.

وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأثنى المنفي، على دور رئيس جمهورية الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الإفريقي، على مساندتهم لجهود المجلس الرئاسي، لتحقيق والسلام والاستقرار في ليبيا.

وفي وقت سابق، استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي والوفد المرافق له، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية.

واستعرض اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في اللقاءات السابقة، في إطار الدعم الإفريقي لمشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لنجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، ووضع المقترحات التي تُعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

ورحب النائب بالمجلس الرئاسي، برئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، مؤكداً عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، مشيداً بدور الاتحاد الافريقي على مساندته لجهود المجلس الرئاسي، في المجالات الفنية والاستشارية المتعلقة بهذا المشروع.