الرئاسي يبحث العقبات التي تواجه مشروعات الكهرباء

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء مع كل من وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، ومدير عام الشركة المهندس إبراهيم الفلاح.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد بحث الاجتماع إمكانية إيجاد آليات عمل تعجل بتوفير المتطلبات المالية، وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة الإنتاجية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الخاصة بالعمرات والصيانة والإنتاج الجديدة، للتغلب ولو جزئيا على مشكلة الكهرباء والتخفيف من حدتها خلال فصل الصيف القادم.

وفي سياق متصل، كشف ديوان المحاسبة الليبي، أمس الاثنين، عن وضعية الإنتاج ومحطات توليد الكهرباء في عموم البلاد.

وأوضح الديوان في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن 37 وحدة ومحطة كهرباء في ليبيا معطلة بالكامل، من بين 84 وحدة منتشرة في كامل ربوع البلاد.

كما كشف ديوان المحاسبة، أن محطات ووحدات توليد الكهرباء تنتج 5741 ميجاوات من الطاقة، في حين أنه يمكنها إنتاج 10818.6 ميجاوات.