الرئاسي يبحث تطورات الأوضاع في البلاد بعد تحرير قاعدة الوطية

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين اجتماعاً، برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وحضور النائب عبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث عرض رئيس المجلس القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق تطورات الموقف العسكري على جبهات القتال، وعملية تحرير قاعدة الوطية العسكرية الإستراتيجية التي نُفِذت بنجاح في وقت مبكر من صباح اليوم.

من ناحية أخرى أطلع السراج أعضاء المجلس على نتائج اتصالاته الهاتفية مع عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الدوليين، كما جرى تقييم للموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية.

على صعيد آخر تابع الاجتماع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت قوات بركان الغضب بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تحرير قاعدة الوطية العسكرية بالكامل من عناصر حفتر ومرتزقته وانضمامها إلى المدن المحررة في الساحل الغربي.

من جانبه أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.

وتعد قاعدة الوطية؛ آخر تمركز عسكري مهم تملكه عناصر حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية.

كما تعد قاعدة الوطية الجوية التي تبعد عن العاصمة حوالي 140 كيلو مترا أكبر قاعدة عسكرية حيث تستطيع استيعاب وإيواء 7000 عسكري والوحيدة في ليبيا التي تقتصر على الطائرات العسكرية فقط، وكان الأمريكيون قد شيدوها عام 1942 إبان الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر ذات أهمية كبيرة حيث تتمكن القوات المسيطرة عليها من تنفيذ ضربات جوية على محاور القتال جنوب العاصمة وضرب أهداف عسكرية حتى على الحدود مع تونس والجزائر، إضافة إلى كونها تمتلك تحصينات عسكرية كبيرة بالمنطقة المحيطة بها من ناحية التضاريس والجغرافيا.