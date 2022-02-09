الرئاسي يبحث تطورات توحيد المؤسسة النقدية في البلاد

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمقر الديوان الرئاسي في طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وبحث اللقاء آخر تطورات توحيد المؤسسة النقدية في البلاد، ومتابعة الإجراءات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي خلال اللقاء، أنه لا حياد عن توحيد كل مؤسسات الدولة جميعاً، حتى تقوم بتقديم خدماتها ومهامها لبلادنا وللمواطن الليبي في أفضل الظروف، وهو الهدف الذي لم يدخر المجلس الرئاسي جهداً لتحقيقه، وفق قوله.