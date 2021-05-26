الرئاسي يبحث تطوير التعاون المشترك مع بريطانيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة موسى الكوني، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيوكولاس هوبتون.

وشدد السفير خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط ليبيا وبريطانيا والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين في عديد المجالات، مؤكدا التزام بلاده دعم الاستقرار في ليبيا.

وتناول اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وملف المصالحة الوطنية والجهود التي بذلها المجلس الرئاسي في هذا الشأن التي ستمهد الطريق لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

كما تم التطرق إلى الملف الأمني المتمثل في تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وآفاق التعاون المشترك للاستفادة من الخبرة البريطانية في هذا المجال.