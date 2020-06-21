الرئاسي يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع إيطاليا

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأحد، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بوشينو قاليماردي.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، يأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

و أكد عماري زايد خلال اللقاء، علی متانة العلاقات الليبية الإيطالية، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الايطالية مؤخراً، والعمل المشترك بين ليبيا وحلفائها.

كما أثنى على جهود الحكومة الإيطالية للمساعدة في إزالة الألغام التي زرعتها عناصر حفتر في جنوب طرابلس.

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسة والعسكرية في ليبيا، حيث أكد عضو المجلس الرئاسي للسفير الإيطالي عزم الحكومة واستمرارها في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وإنهاء حالة التمرد.

من جانبه أوضح السفير الإيطالي جدية ورغبة الحكومة الإيطالية على عملها المشترك، وتطوير علاقاتها مع حكومة الوفاق الوطني في مختلف المجالات، مؤكداً على وجه الخصوص دعم حكومته لعودة الشركة المنفذة لمشروع إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس الدولي، واستئناف العمل لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن.

كما تطرق اللقاء إلى ما وصلت إليه مذكرة التفاهم بين وزارتي التعليم الليبية والإيطالية بشأن تدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في السنوات الثلاث الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي، حيث اتفق الجانبان على تحديد موعد للتوقيع على مذكرة التفاهم.