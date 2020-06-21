الرئاسي يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع إيطاليا

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأحد، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بوشينو قاليماردي.
وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، يأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
و أكد عماري زايد خلال اللقاء، علی متانة العلاقات الليبية الإيطالية، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الايطالية مؤخراً، والعمل المشترك بين ليبيا وحلفائها.
كما أثنى على جهود الحكومة الإيطالية للمساعدة في إزالة الألغام التي زرعتها عناصر حفتر في جنوب طرابلس.
هذا وتم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسة والعسكرية في ليبيا، حيث أكد عضو المجلس الرئاسي للسفير الإيطالي عزم الحكومة واستمرارها في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وإنهاء حالة التمرد.
من جانبه أوضح السفير الإيطالي جدية ورغبة الحكومة الإيطالية على عملها المشترك، وتطوير علاقاتها مع حكومة الوفاق الوطني في مختلف المجالات، مؤكداً على وجه الخصوص دعم حكومته لعودة الشركة المنفذة لمشروع إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس الدولي، واستئناف العمل لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن.
كما تطرق اللقاء إلى ما وصلت إليه مذكرة التفاهم بين وزارتي التعليم الليبية والإيطالية بشأن تدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في السنوات الثلاث الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي، حيث اتفق الجانبان على تحديد موعد للتوقيع على مذكرة التفاهم.
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