الرئاسي يبحث تطوير العلاقات مع تركيا في عدة مجالات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلي، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء سُبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” للأنباء: “التقينا اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني”.

وأكد الوزير التركي دعم بلاده للمجلس الرئاسي، مبينا استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين.

وتابع قائلا: “شراكتنا الاستراتيجية تتطور في العديد من المجالات أبرزها الدفاع والأمن والتجارة والطاقة”.

ويجري تشاووش أوغلو زيارة إلى طرابلس رفقة وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.