الرئاسي يبحث تطوير العلاقات مع مالطا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا.

وتم خلال اللقاء، مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح.

وأكد المنفي، التزام المجلس الرئاسي أمام الشعب الليبي والعالم، إجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده، لضمان استقرار ليبيا، خاصة بعد نجاح المجلس الرئاسي في الايفاء بوعوده بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية.

وأوضح رئيس المجلس، أن العلاقات الليبية المالطية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

بدوره أكد السفير المالطي، على عمق العلاقات الليبية المالطية في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون المستمر بين سلطات البلدين، لما فيه من تعزيز فرص الشراكة بين البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.