الرئاسي يبحث تعزيز التعاون مع النيجر في أمن الحدود والتجارة

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفير النيجر لدى ليبيا إسياد أغ كاتو.

وجرى خلال اللقاء اتصال هاتفي بين بين النائب بالمجلس الرئاسي ورئيس دولة النيجر محمد بازوم، تم خلاله بحث سبل تطوير علاقات البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال أمن الحدود، والاقتصاد والتجارة، والعمل على استكمال الطريق الرابط بين البلدين، والذي سيساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري بين ليبيا والدول الإفريقية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد الكوني خلال الاتصال، أن ليبيا والنيجر يربطهما عمقًا استراتيجيًا طبيعيًا، ويجمع بينهما تكامل ثقافي وحضاري عبر التاريخ، معربًا عن أمله في المزيد من التنسيق اللوجستي، والأمني لتعزيز الأمن وتسهيل حركة التنقل الطبيعية، من أجل تطوير فرص التنمية والتبادل الاقتصادي بين البلدين، والمساهمة في خلق نهضة اجتماعية واقتصادية واستقرار المنطقة.

من جهته كشف الرئيس بازوم عن استضافة العاصمة نيامي لقمة تجمع (س ص) خلال الفترة القادمة، من أجل مناقشة كل القضايا التي تهم الدول الأعضاء في التجمع.

بدوره أكد سفير النيجر، أن ليبيا تُشكل نقطة الارتكاز لأمن المنطقة والقارة، معتبرًا أن استقرار ليبيا هو مصدر أمان لكامل دول الجوار.