الرئاسي يبحث تعزيز العلاقات مع إسبانيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، مساء الخميس، في العاصمة طرابلس، رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، والوفد المرافق له.

ورحب المنفي بعودة عمل السفارة الإسبانية في طرابلس، مؤكداً أن ذلك يعبر عن الإرادة السياسية للجانبين، من أجل مزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم الأهداف المشتركة في مختلف المجالات.

كما ثمن رئيس المجلس دور إسبانيا الإيجابي في الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا، وفق قوله.

هذا وتناول اللقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسُبل تعزيزها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.