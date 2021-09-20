الرئاسي يبحث تعزيز العلاقات مع تونس

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد عجيلي.

وفي مستهل اللقاء، نقل السفير تحيات الرئيس قيس سعيد للمجلس الرئاسي، وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ليبيا وتونس، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

من جانبه أشاد الكوني بالبرتوكول الصحي المعتمد من اللجنة الوزارية الليبية التونسية مؤخراً، والذي تم بموجبه فتح المعابر، وعودة حركة الطيران بين البلدين، لتسهيل حركة المسافرين وتخفيف معاناة الشعبين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار تعزيز العلاقات الليبية التونسية، بما يخدم مصلحة البلدين في العديد من المجالات، لاسيما الصحة والاقتصاد والتجارة.

وأبلغ النائب بالمجلس الرئاسي، سفير تونس لدى ليبيا، نقل تحياته للرئيس قيس سعيّد، وشكره على كل ما أبداه تجاه ليبيا، من حسن تعامل خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تونس هي “توأم” لليبيا، معرباً في الوقت ذاته على أهمية العمل على تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، وفق قوله.