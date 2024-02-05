الرئاسي يبحث تفعيل جهاز تنمية وتطوير الجنوب وإنشاء منطقة اقتصادية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس وأعضاء تجمع أبناء الجنوب المقيمين في طرابلس.

وعبر الوفد في مستهل اللقاء، عن استيائهم من غظ طرف الحكومة للجنوب الذي يعاني تدني مستوى الخدمات في عديد المجالات، وإشاروا لمدينة مرزق والحاجة الملحة لإعادة إعمارها، واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في كل مناطقه.

وأشاد الوفد بجهود النائب الداعمة لتنمية الجنوب، وإعمار مدينة مرزق، وعودة نازحيها، وطالبوا بضرورة تفعيل جهاز تنمية وتطوير الجنوب، وتكثيف الجهود لتوحيد الصف من أجل تنميته وإعماره، ، وإنشاء منطقة اقتصادية لاستثمار ثرواته، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس،

وأكد الوفد على ضرورة الاهتمام بالهوية الثقافية لأبناء فزان، والمحافظة عليها من الطمس، وتوحيد الخطاب الإعلامي لنقل معاناة الجنوب الذي يتكبد تداعيات الصراع السياسي للرأي العام.

بدوره أكد الكوني متابعته رفقة نواب ووزراء الجنوب ملف تنمية وتطوير فزان، وإعمار مدينة مرزق لتنال نصيبها من الإعمار أسوة بمدينتي بنغازي ودرنة.

كما أكد الكوني دعمه للمقترحات وخطط العمل التنموية التي استعرضها الوفد، وشدد بضرورة العمل لتنفيذها على الأرض لتنمية الجنوب وضمان استقراره، ليصبح وجهة للمستثمرين في كل المجالات، الأمر الذي سيساهم في انتعاش تجارة العبور مع دول الجوار.

وتم الاتفاق على عقد ملتقى يضم عدد من الخبراء المختصين في عديد المجالات مع ممثلي الجنوب في البرلمان، ومجلس الدولة، والحكومة لمناقشة الملفات الخاصة بالجنوب للخروج بتوصيات تساهم في تنميته واستقراره.