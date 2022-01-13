الرئاسي يبحث تفعيل عمل جهاز الأمن الوطني

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف.

ويأتي اللقاء لبحث تفعيل عمل جهاز الأمن الوطني، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وقدم مستشار الأمن الوطني، إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي، بالخطوات التي يقوم بها لغرض تفعيل وتنظيم عمل جهاز الأمن الوطني.

كما تناول اللقاء عدداً من الملفات المتعلقة بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد المنفي على أهمية عمل الجهاز وضرورة تفعيله مشيراً إلى ضرورة تسخير كافة الإمكانات ليقوم الجهاز بعمله المناط به.

يُشار إلى أن مجلس النوّاب أصدر في وقت سابق، قراراً بإعادة تسمية مجلس الأمن الوطني ليصبح مجلسا للأمن القومي الليبي، ويُعامل مستشاره مالياً وإدارياً معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.