الرئاسي يبحث تفعيل مجلس الأمن الوطني

عقد المجلس الرئاسي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومشاركة وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

وخُصِصَ الاجتماع لمناقشة تفعيل جهاز الأمن الوطني، والذي سيساهم في مناقشة عدد من الملفات السيادية والهامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وتابع الاجتماع الأوضاع الأمنية في طرابلس، وضرورة حلحلة أي صعوبات تواجه استقرار الأمن بالعاصمة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور خطة الحكومة لعام 2022، وأهم المشروعات والبرامج المزمع تنفيذها والتي تعانيها عدد من البلديات،أهمها مشاريع الكهرباء والطرق والبنية التحتية.

يُشار إلى أن مجلس النوّاب أصدر في وقت سابق، قراراً بإعادة تسمية مجلس الأمن الوطني ليصبح مجلسا للأمن القومي الليبي، ويُعامل مستشاره مالياً وإدارياً معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.