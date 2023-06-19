الرئاسي يبحث تكثيف الجهود العسكرية لتأمين الحدود

بحث النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني، اليوم الاثنين، أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة، على الحدود البرية والبحرية.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر المجلس في طرابلس، مستشار رئيس الأركان العامة للشؤون الأمنية والحدود اللواء محمد اللاكري، ورئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان اللواء عبدالفتاح البلوق، مدير إدارة الاستطلاع بهيئة العمليات العميد كمال الهاشمي.

وشدّد الكوني على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لتأمين الحدود، في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار، وانجع السُبل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب، والإرهاب، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.