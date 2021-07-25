الرئاسي يبحث تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني

شدد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على ضرورة تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان عملها وفق القوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء مفوضية المجتمع المدني، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس.

واستعرض رئيس وأعضاء المفوضية قرار تشكيل مجلس الإدارة رقم “286” لعام 2018م، الخاص بتنظيم عمل المفوضية والخطوات المتخذة لمتابعة عمل المنظمات المحلية والدولية، وإلزامها باحترام القوانين واللوائح الخاصة بعمل المنظمات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها.

من جانبه أكد اللافي لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء على ضرورة إعداد مذكرة توضيحية موجهة للمجلس الرئاسي، بشأن عمل المفوضية والخطط والبرامج التي أعدتها لتنظيم عمل المنظمات والمقترحات التي تسهم في تطوير عملها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعمها حتى تتمكن من العمل بكل شفافية ومهنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.