الرئاسي يبحث خطوات إنشاء قوة عسكرية مشتركة

عقد رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

وقدم الفريق الحداد إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كافة المناطق لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

في غضون ذلك، كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية للانباء، عن معلومات تتحدث عن نية إنشاء قوة مشتركة بين المناطق الشرقية والغربية والجنوبية لإرسالها إلى الجنوب.

وذكرت الوكالة أن الفكرة المبدئية تقوم على إنشاء ثلاث كتائب عسكرية من الغرب والشرق والجنوب، تكون مهمتها التدخل في المنطقة الجنوبية.

وأضافت “نوفا” أنّ قائد هذه المجموعة سيكون مسؤولا أمام رئيس الأركان العامة محمد الحداد ونظيره في المنطقة الشرقية عبد الرزاق الناظوري.

وأشارت الوكالة إلى أنّه جرت مناقشة هذا المقترح في اجتماع “مجموعة العمل الأمنية” حول ليبيا بتونس، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

ونوهت “نوفا” إلى أنّ هذه الخطوة تعتبر حاسمة، وأن إعادة توحيد الجيش ستسهم في تحسين الوضع في الجنوب، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة تصطدم بالعديد من الصعوبات على الأرض، من الخلافات المتعلقة بتسلسل القيادة إلى مشكلة المعدات العسكرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في الاجتماع قولها، أنّ الأطراف الحاضرة تطالب بأن يقوم المجتمع الدولي بتسليح الكتائب الثلاث، إلا أنّ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة يشكل عائقا.

بدورها أشادت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعمل رئيسي الأركان لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وقالت البعثة الأممية إنّ اجتماع تونس تطّرق إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي.

وتابعت البعثة الأممية أنّ المشاركون ناقشوا دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم.

وأضافت البعثة الأممية أنّ باتيلي حث المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا ودعم خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في عام 2023.

واشارت البعثة إلى أنّ الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا أكدت على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا.