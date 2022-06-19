الرئاسي يبحث دعم الاتحاد الأوروبي لإنجاح مشروع المصالحة

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الأحد، بديوان المجلس في طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وبحث اللقاء سُبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في ملف المصالحة الوطنية، وفرص التعاون التقني لإنجاح رؤية الرئاسي للمصالحة التي سيعلن عنها هذا الأسبوع.

كما تناول اللقاء مسارات الحوار الليبي المتعددة وسُبل إنجاح الحل السياسي الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

هذا وسيُعلن المجلس الرئاسي الخميس القادم خلال مؤتمر صحفي، عن موعد إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.