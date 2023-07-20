الرئاسي يبحث دعم الاتحاد الإفريقي لمؤتمر المصالحة الجامع

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الأربعاء في العاصمة برازافيل رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسيو انغيسو، رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، بحضور كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ووزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمد اللباد.

ويأتي اللقاء لبحث آليات دعم الاتحاد الافريقي لجهود المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي على المستوى القاري، والدولي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع الذي سينعقد في العاصمة برازافيل لوضع المقترحات لنجاح تنظيم هذا الحدث الوطني، بمشاركة الأطراف المعنية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي العاصمة طرابلس رفقة محمد الحسن اللباد مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الليبيين حول آخر التطورات في مشروع المصالحة الوطنية والخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، ووضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم هذا الحدث الوطني، وتهيئة أسباب النجاح له، من خلال التأكيد على مشاركة كل الأطراف دون إقصاء لأي طرف، بالإضافة إلى مناقشة المراحل الأخيرة لتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحة الوطنية.