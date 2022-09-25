الرئاسي يبحث دعم الاتحاد الإفريقي لمشروع المصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السبت، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتناول اللقاء، دعم مفوضية الاتحاد الإفريقي الدائم لتحقيق مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة الاستقرار، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي على دور ليبيا الريادي والتاريخي في تأسيس الاتحاد الإفريقي، مثمناً جهود رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وحرصه لدعم المسار السياسي من خلال حضور الملف الليبي في كل القمم الإفريقية، وفق قوله.