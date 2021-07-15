الرئاسي يبحث دعم العلاقات الثنائية مع فرنسا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لمناقشة تطورات المشهد السياسي الليبي في ظل الأوضاع الراهنة.

وبحث اللقاء دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتناول اللقاء أيضاً جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بالاضافة إلى مساعي إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

وأكد المنفي على التزام المجلس الرئاسي بتوحيد كل مؤسسات الدولة، ومضاعفة العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن.