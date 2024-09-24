الرئاسي يبحث دعم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، سبل دعم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة خطوات الجامعات والأكاديمية الليبية، في دراسة الإشكاليات والأزمات التي تواجه القطاع، واقتراح أفضل السبل لمعالجاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، الثلاثاء، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور رئيس الأكاديمية الليبية، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب، ورئيس اللجنة الاستشارية بالوزارة، وعضو النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فقد قدم الوزير ومدراء الإدارات والمكاتب، إحاطة عن استعدادات الوزارة، لاستقبال العام الجامعي الجديد، وانطلاق برامج الدكتوراه بالجامعات الليبية، وتذليل كافة الصعوبات أمامها، وتفعيل دور المرأة في كافة المؤسسات الجامعية.

وعلى هامش الاجتماع، حضر اللافي جانباً من تنفيذ ورشة عمل عن المكتبة الرقمية المركزية بالجامعات الليبية، وهو المشروع الذي سيمكن الباحثين في الجامعات الليبية، من التعامل مع عدد مهم من منصات قواعد البيانات، التي تتيح الاطلاع على مئات الآلاف من الكتب، والدوريات والمنشورات الرقمية.

هذا وأكد اللافي في كلمة له، على أهمية مشروعات التحول الرقمي، وخاصة في مجال الأبحاث والنشر، مشيداً باهتمام الوزارة بتطوير أداء المكتبات، والرفع من مستوى الخدمة التي تقدمها بشكل علمي.