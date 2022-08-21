الرئاسي يبحث دور بريطانيا في بناء القدرات وإعادة الإعمار

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، بديوان المجلس في طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء الجهود المحلية والدولية في البحث عن حل الأزمة السياسية الراهنة، بين جميع الأطراف، لاسيما العمل على التوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة والوصول إلى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ما يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة إلى ليبيا، في مجالي بناء القدرات وإعادة الإعمار.

وأكد النائب بالمجلس، على أهمية تنسيق الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، معتبراً أن استكمال التوافق ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل.

من جهتها أشادت السفيرة الإنجليزية بجهود المجلس الرئاسي، في التواصل مع كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدةً بما يحققه المجلس في ملف المصالحة الوطنية.