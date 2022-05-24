الرئاسي يبحث دور حكماء وأعيان فزان في تحقيق المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وفداً من حكماء وأعيان فزان.

ويأتي اللقاء لمناقشة مساهمة الوفد في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والحفاظ على استقرار البلاد، والوصل بها إلى بر الأمان، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

واستعرض اللقاء الأوضاع المعيشية للمواطنين في مدن الجنوب، وبعض الإشكاليات والعوائق التي تمنع انسياب الخدمات في مختلف المجالات الصحية، والاجتماعية، والمصرفية، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لتطوير البنية التحتية في الجنوب.

وأكد المنفي، على أهمية دور حكماء وأعيان فزان في تجاوز الأزمة السياسية، مجدداً الدعوة للجميع للمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية رغم كل التحديات، وصولاً إلى إجراء الانتخابات بإطار قانوني يكفل نجاحها، ويقبل بنتائجها الجميع، وهي مرتبطة بمدى نجاح الليبيين في تحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، مشدداً على ضرورة تحسين الخدمات للمواطنين في مناطق الجنوب، من خلال تطلع مؤسسات الحكومة المعنية بدورها في المنطقة، بما يساهم في تطوير التنمية المكانية، وحل كافة المختنقات التي تواجههم.

من جهتهم، أشاد أعضاء وفد الحكماء والأعيان، بمبادرات المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن الواحد، من خلال المصالحة الوطنية، ودوره في إعادة الثقة بين جميع الأطراف المشاركين في العملية السياسية.