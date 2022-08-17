الرئاسي يبحث دور مجلس أمازيغ ليبيا في إنجاح مشروع المصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، هر اليوم الأربعاء، وفداً من أعيان وحكماء مدينة نالوت وقياداتها العسكرية.

وأكد الوفد دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي وخطواته للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تقوض عملية السلام، وتعرقل الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

واستعرض اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، دور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، للوصول بالبلاد إلى الاستقرار عبر انتخابات شاملة، حرة ونزيهة في أقرب الآجال.