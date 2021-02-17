الرئاسي يبحث سير العملية الانتخابية مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأربعاء بمكتبه بمدينة طرابلس، مع رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الذي رافقه كل من لينا القدوة المساعد الخاص و ايمانويلا روس مسؤول القسم السياسي بالبعثة.

وقدم المبعوث الاممي في بداية الاجتماع التهنئة للرئيس بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها من أجل تحقيق الامن والاستقرار في البلاد.

وشكر رئيس المجلس الرئاسي كوبيش، مرحبا به في طرابلس متمنيا له التوفيق في مهامه، مؤكدًا على دور البعثة الأممية في مساعدة الليبيين على مواجهة مصاعب وتحديات هذه المرحلة، والوصول إلى مرحلة مستقرة عبر إنتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

وحسب ما افاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، طالب الرئيس الأمم المتحدة بتقديم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني في جميع مراحله، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.

وناقش الاجتماع مستجدات مسارات الحل الثلاث “العسكري والسياسي والاقتصادي”، واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمقررات ملتقى الحوار السياسي ومخرجات مؤتمر برلين في هذه المسارات، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.