الرئاسي يبحث سُبل تفعيل مختلف مؤسسات الدولة بالجنوب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، عدد من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لمناقشة العديد من القضايا لاسيما الهجرة غير الشرعية وتوفير الخدمات، وسبل تفعيل مختلف مؤسسات الدولة بالجنوب.

وناقش اللقاء المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمدن الجنوب، وتفعيل دور الدوائر الحكومية والمحافظات، والحد من المركزية، لتتمكن كل أجهزة الدولة المختصة ومؤسساتها من أداء دورها في مناطق الجنوب.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، على أهمية قيام الجهات التنفيذية المختصة، بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في الجنوب بأسرع وقت، مشيداً بدور أعيان المنطقة الجنوبية وحكمائها في المساهمة لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

بدورهم أكد الأعيان والحكماء على أهمية الاهتمام بالجنوب، مجددين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الليبيين.