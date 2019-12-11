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الرئاسي يبحث عدداً من الملفات الأمنية والاقتصادية

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 ديسمبر 2019 - 19:16
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استعرض الاجتماع آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي. [المجلس الرئاسي]
عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اجتماعًا الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وبحضور نواب وأعضاء المجلس.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المجلس استعرض آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تناول الاجتماع عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الأمني والوضع الاقتصاد والخدمي، وتأمين احتياجات النازحين من مناطق القتال حول العاصمة طرابلس.

من جهة أخرى بحث المجلس الإجراءات والتدابير المتخذة لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمسافرين، حيث أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف الرحلات الجوية بالمطار ابتداء من يوم غد الخميس 12 ديسمبر.

وإثر الاجتماع توجه الرئيس والنواب والأعضاء إلى مطار معيتيقة حيث قاموا بجولة تفقدية، اطلعوا خلالها على ما تم تنفيذه من عمليات صيانة وتجهيز للمطار استعداداً لاستئناف الرحلات الجوية.

ورافقهم في الجولة كل من وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومدير عام المطار لطفي الطبيب.

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