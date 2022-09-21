الرئاسي يبحث عدداً من الملفات التي تهم مناطق الجنوب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مساء الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، لجنة التواصل المكلفة بمتابعة مطالب وحقوق وفد الفعاليات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي الاجتماع لبحث عدد من الملفات التي تهم مناطق الجنوب، لاسيما المتعلقة بالاحتياجات الخدمية للمواطنين، وتنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية بالمنطقة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية وضع خطة واضحة لتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية التي تساهم في حل المشاكل الأساسية، كمصفاة فزان، وبناء وتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات.

واستعرض وفد الجنوب أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة من نقص في الخدمات الأساسية والوقود والطرق، وضرورة وضع حلول جذرية لهذه المشاكل التي تعاني منها فزان منذ سنوات طويلة.

وأكد النائب بالمجلس بأنه على كل الجهات التنفيذية المختصة النظر بعين الاعتبار لاحتياجات منطقة فزان وكذلك تكاثف كافة المكونات الإدارية والأمنية والاجتماعية بالمنطقة، مشيراً إلى أنه سيتابع شخصياً كل القضايا التي تهم المنطقة مع الجهات التنفيذية.