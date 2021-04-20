الرئاسي يبحث عودة الشركات التركية في أسرع وقت

استقبل عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن اللافي تأكيده، على أهمية التعاون الليبي التركي في كل الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ورفع كفاءات هذه المؤسسات من خلال الاستشارات الفنية والتدريب.

وأشار عضو المجلس إلى ضرورة عودة الشركات التركية إلى ليبيا بأسرع وقت، للمساهمة في إعادة الإعمار، وخاصة في مجال الكهرباء، والاستفادة من خبرة الشركات التركية في هذه المجالات.

كما طالب اللافي بتفعيل عمل اللجنة الليبية التركية المتعلقة بالمشاريع السابقة، ومعالجة المشاريع المتوقفة منها.

من جانبه أكد السفير التركي على عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، واستعداد بلاده لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا، منوهاً إلى أن تركيا يهمها عودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال دعم كل مسارات العملية السياسية في ليبيا.

كما أبلغ السفير التركي عن اعتزام وفد وزاري تركي كبير، زيارة ليبيا قريباً لبحث المزيد من التعاون في مختلف المجالات.