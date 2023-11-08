الرئاسي يبحث عودة مهجري مرزق ومساهمتهم في استقرار المدينة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، حكماء وأعيان مدينة مرزق.

وأكد الوفد في مستهل اللقاء، على ضرورة إعمار المدينة، واستعرضوا رؤيتهم للإعمار لضمان عودة النازحين والمساهمة في استقرارها وتنميتها.

كما شدّد الوفد على ضرورة تفعيل صندوق إعمار المدينة، ودعمه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه.

بدوره أكد الكوني متابعته رفقة نواب ووزراء الجنوب لملف تنمية فزان، وإعمار مدينة مرزق لتنال نصيبها من الإعمار اسوة بمدينتي بنغازي ودرنة.

وأوضح النائب بالمجلس الرئاسي للحكماء والأعيان بأن عودة النازحين ستساهم في استقرار الجنوب، وتنميته، وأثنى على جهودهم للمطالبة بحق العودة لمدينتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.