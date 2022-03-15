الرئاسي يبحث مباشرة تجمع دول الساحل والصحراء أعماله من ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بريجي رافيني، والوفد المرافق له، بحضور وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي في إطار وضع الترتيبات النهائية لعودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي، بالعاصمة طرابلس.

ورحّب المنفي في مستهل اللقاء، بأمين التجمع بريجي رافيني، الذي يعد أول أمين تنفيذي للتجمع يزور طرابلس منذ سنوات، مؤكداً أن عودة تجمع دول الساحل والصحراء، إشارة مهمة للعالم بأنّ ليبيا تشهد حالة استقرار، بعد إنهاء حالة الإنقسام التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

بدوره أثنى الأمين التنفيذي للتجمع، على دور رئيس المجلس الرئاسي في عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقره الرئيسي، مشيراً إلى أنه لَمَس خلال زيارته لليبيا، رغبة قوية من الأشقاء الليبيين لعودة الدور القوي والفاعل لتجمع دول الساحل والصحراء.

ونوه رافيني إلى أنّ ليبيا تشهد وضعاً مستقراً في الوقت الحالي، ولا يوجد ما يمنع من عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي، بالعاصمة الليبية طرابلس.

يُذكر أن تجمع دول الساحل والصحراء أو (س. ص) تأسس في 4 فبراير 1998 بالعاصمة طرابلس، إثر مؤتمر القمة الذي شارك فيه رؤساء دول كل من (مالي، تشاد، النيجر، السودان ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو) بناءً على مبادرة من زعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي.