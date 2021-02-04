الرئاسي يبحث مسارات حل الازمة الليبية مع مُنسق بعثة الأمم المتحدة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الخميس بمكتبه بمدينة طرابلس، رايزيدون زينينجا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي ومسارات حل الأزمة الليبية.

ورحب الرئيس في بداية اللقاء في الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة زينينجا الذي عين مؤخراً في هذا المنصب متمنيا له التوفيق.

كما تطرق الاجتماع إلى مساهمة الأمم المتحدة في دعم إجراءات حكومة الوفاق لمساعدة النازحين والمهاجرين غير الشرعيين، وما تم اتخاذه لدعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا في إطار برنامج الشراكة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة المعنية.