الرئاسي يبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نواب وأعضاء المجلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع ناقش الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن.

كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، وأكد المجلس الرئاسي على أهمية استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

على صعيد آخر بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات، والمتابعة المستمرة للشركة العامة للكهرباء للانتهاء من تنفيذ مشاريعها وبرامج صيانة الشبكات.

من جهة أخرى تابع الاجتماع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة.